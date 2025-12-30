Modica – Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica ha arrestato un cittadino italiano proveniente da Malta, destinatario di un decreto di sospensione dell’affidamento in prova con conseguente ordine di carcerazione. A seguito di un’intensa attività investigativa condotta dagli uomini del Commissariato di P.S. di Modica, è emerso che un uomo di 41 anni, originario della provincia di Catania, proveniente da Malta e colpito da un’ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catania, in quanto responsabile di una rapina a mano armata commessa ad Ancona, sarebbe arrivato a Pozzallo con il catamarano proveniente da Malta.

Il soggetto, dopo aver scontato due anni di detenzione per la rapina, era stato successivamente ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova. Nel corso di tale periodo, tuttavia, si è reso più volte responsabile di violazioni delle prescrizioni imposte e, infine, si è reso irreperibile, sottraendosi all’esecuzione della pena. L’uomo è stato intercettato a Pozzallo, presso l’area imbarchi del catamarano proveniente da Malta, e accompagnato presso gli uffici del Commissariato, dove gli è stato notificato il provvedimento. Successivamente è stato associato alla Casa Circondariale di Ragusa, per scontare la pena residua di due anni di reclusione.