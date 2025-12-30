Monterosso Almo – Il presepe vivente di Monterosso Almo conferma ancora una volta il proprio fascino senza tempo, registrando il solito pienone nelle prime due serate di questa trentanovesima, memorabile edizione. Le stradine dell’antico quartiere Matrice, cuore pulsante di uno dei borghi più belli d’Italia, sono state avvolte da un’atmosfera magica, grazie alla presenza di visitatori provenienti da ogni angolo della Sicilia, attratti dall’autenticità e dalla bellezza della sacra rappresentazione.

L’associazione “Amici del presepe”, con l’impegno di decine e decine di figuranti, ha saputo regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile: le scene storiche, abilmente ricostruite, hanno trasportato grandi e piccini indietro nel tempo, offrendo scorci suggestivi e rievocando antichi mestieri tramandati di generazione in generazione. L’attenzione quasi maniacale ai dettagli, dai costumi agli oggetti recuperati nelle case dei nonni, ha consentito una ricostruzione fedele e coinvolgente, capace di far risplendere il patrimonio culturale e artigianale del territorio.

La serata di Santo Stefano, benché disturbata dalla pioggia, e poi quella di domenica scorsa si sono trasformate in un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva: dalla fucina del fabbro ferraio alla preparazione del pane, dalla tipica “putia ro vino” animata da canti popolari, fino agli artigiani che intrecciavano fascine o intagliavano flauti, tutto ha contribuito a creare un racconto corale di vita semplice e autentica. Un corteo suggestivo, guidato da San Giuseppe, la Madonna e l’asinello, seguito da pastorelli e popolani in costume, è partito da piazza San Giovanni per raggiungere piazza Sant’Antonio, dove l’emozione ha raggiunto il culmine con la scena della Natività, allestita con cura e fedeltà alla tradizione.

Presenti anche il sindaco Salvatore Pagano e il deputato regionale Nello Dipasquale che hanno voluto condividere questo momento di forte spiritualità e coesione comunitaria. Il presepe vivente tornerà ad animare Monterosso Almo giovedì 1° gennaio, il 4 e il 6 gennaio, sempre con partenza del corteo alle 17,30 da piazza San Giovanni. Per informazioni è possibile contattare il numero 333.1172737.

Il presepe vivente di Monterosso Almo si conferma, ancora una volta, non solo come manifestazione di successo, ma come vero scrigno di valori, tradizioni e memoria, capace di unire passato e presente in un abbraccio che scalda il cuore di tutta la comunità e dei numerosi visitatori. Un appuntamento da non perdere, per lasciarsi incantare dalla magia senza tempo del Natale siciliano.