Modica – Incidente stradale autonomo ieri a Modica nel giorno di Santa Stefano. Un’auto per cause in corso di accertamento si è ribaltata lungo la strada nei pressi del viadotto Nino Avola. Il bilancio è di un ferito.

Secondo una prima ricostruzione il conducente di una Ford Fiesta ha perso il controllo, e, dopo aver sbandato, ha urtato violentemente contro il costone laterale che delimita la carreggiata, capottando sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti polizia locale, vigili del fuoco e l’ambulanza. Il conducente, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. Pesanti i disagi alla circolazione stradale con lunghe code di veicoli.