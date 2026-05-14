Sono già quasi 200 gli studenti universitari che hanno aderito al servizio di trasporto pubblico gratuito attivato a Ragusa per chi frequenta la sede universitaria cittadina. Il dato è stato reso noto nell’ambito del progetto promosso dal Comune insieme alla rappresentanza studentesca, con il coinvolgimento dell’assessorato alla Mobilità.

L’iniziativa riguarda gli universitari iscritti ai corsi presenti nel polo di Ragusa e punta a facilitare gli spostamenti quotidiani verso le sedi accademiche attraverso l’utilizzo gratuito degli autobus urbani. La misura è stata avviata per sostenere il diritto allo studio e incentivare una mobilità più sostenibile all’interno della città.

Secondo quanto riferito dal rappresentante degli studenti Andrea Licitra, l’elevato numero di adesioni registrato nelle prime fasi conferma l’interesse verso un servizio considerato utile dalla comunità universitaria. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con l’amministrazione guidata dal sindaco Peppe Cassì e con l’assessorato alla Mobilità coordinato da Giovanni Gurrieri.

Il servizio interessa in particolare gli studenti che si spostano quotidianamente tra le diverse aree urbane di Ragusa, comprese le zone vicine alle strutture universitarie e ai principali collegamenti del trasporto pubblico locale. L’obiettivo dichiarato dal Comune è rendere più semplice l’accesso ai servizi universitari riducendo al tempo stesso i costi legati alla mobilità.

Nel corso degli ultimi mesi, secondo quanto comunicato dall’assessorato, la rete urbana dei trasporti è stata oggetto di rimodulazioni e interventi finalizzati ad aumentare l’utilizzo del servizio pubblico sia tra i residenti sia tra studenti e visitatori.

L’iniziativa coinvolge anche l’Università di Catania, con il supporto della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. Andrea Licitra ha ringraziato il rettore Enrico Foti per l’attenzione mostrata verso la sede iblea, sottolineando il ruolo crescente della città nel panorama universitario siciliano.

L’assessore Giovanni Gurrieri ha evidenziato come il trasporto gratuito rappresenti non soltanto un sostegno economico per gli studenti, ma anche uno strumento utile per favorire una mobilità urbana più integrata e sostenibile. Tra gli obiettivi dell’amministrazione vi sarebbe inoltre la possibilità di trasformare l’accordo in una misura pluriennale.

Il Comune di Ragusa punta così a rafforzare i servizi dedicati agli universitari, in un contesto che vede la città impegnata nel consolidamento della propria funzione accademica e nell’incremento dell’attrattività per gli studenti fuori sede.