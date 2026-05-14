È stato inaugurato nella villa comunale di Pozzallo il nuovo murale firmato dall’artista australiano Guido Van Helten, realizzato nell’ambito del progetto culturale “Crucivia”. L’opera, dedicata alla figura di Giorgio La Pira, è stata presentata ufficialmente alla presenza del sindaco Roberto Ammatuna, della presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari e del presidente di Confcommercio Sicilia Gianluca Manenti.

Il lavoro artistico è stato collocato nel cuore del centro urbano di Pozzallo, in un’area che collega la villa comunale con gli spazi attraversati quotidianamente da residenti e visitatori. Secondo quanto illustrato durante l’inaugurazione, il murale vuole richiamare il ruolo storico della città come punto di incontro nel Mediterraneo e luogo di accoglienza.

L’intervento rappresenta la seconda tappa di “Crucivia”, percorso di arte pubblica itinerante avviato nel territorio ragusano dopo le esperienze di “FestiWall” e “Bitume”. Il progetto è stato promosso con il sostegno istituzionale del Comune e di altri enti coinvolti nell’iniziativa culturale.

L’opera prende ispirazione dalla figura di Giorgio La Pira, nato a Pozzallo e più volte sindaco di Firenze nel dopoguerra. Il percorso creativo di Van Helten si è sviluppato attraverso testimonianze raccolte sul territorio, approfondimenti storici e riferimenti ai temi dell’incontro tra popoli e del dialogo nel Mediterraneo.

Secondo quanto riferito dal Comune, il murale è stato pensato per integrarsi con l’ambiente urbano della villa comunale e con la vita quotidiana della città. La struttura in cemento utilizzata come superficie dell’opera si inserisce infatti lungo uno dei principali spazi pubblici frequentati del centro marinaro.

Il sindaco Roberto Ammatuna ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un elemento identitario per la città, definendo Pozzallo “ponte tra culture” e luogo storicamente legato ai flussi e agli incontri nel Mediterraneo. Nel corso dell’inaugurazione è stato inoltre evidenziato il valore culturale dell’arte pubblica come strumento di partecipazione e valorizzazione urbana.

Il progetto “Crucivia” continuerà nei prossimi mesi con ulteriori interventi artistici nel territorio provinciale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra arte contemporanea, spazi pubblici e comunità locali della provincia di Ragusa.