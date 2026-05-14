Le spiagge di Marina di Modica e Maganuco manterranno anche nel 2026 la Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education ai comuni costieri che rispettano parametri ambientali e turistici internazionali.
Per il territorio di Modica si tratta del sesto anno consecutivo con il vessillo dedicato alla qualità delle acque, alla sostenibilità ambientale e ai servizi offerti lungo il litorale. La consegna ufficiale è avvenuta a Roma durante la cerimonia nazionale organizzata dalla FEE.
Secondo quanto comunicato dal Comune di Modica, il riconoscimento conferma il rispetto dei 33 criteri previsti dal programma Bandiera Blu. Tra gli indicatori valutati figurano depurazione delle acque, gestione ambientale, raccolta differenziata, accessibilità delle spiagge, sicurezza e qualità dei servizi turistici.
Il sindaco Maria Monisteri Caschetto ha definito il risultato come una conferma del lavoro svolto sul fronte ambientale e della valorizzazione delle località balneari modicane. Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore all’Ambiente Samuele Cannizzaro e l’assessore al Turismo Tino Antoci.
Per il Comune, la Bandiera Blu rappresenta non solo un riconoscimento ambientale, ma anche uno strumento di promozione turistica in vista della stagione estiva 2026. Il marchio internazionale viene infatti considerato un elemento rilevante per l’attrattività delle destinazioni costiere italiane.
L’amministrazione comunale ha evidenziato il lavoro svolto dagli uffici comunali e dal settore Ecologia, con il supporto tecnico del consulente ambientale Dario Modica, per il mantenimento degli standard richiesti dalla FEE.
Nel 2026 il programma Bandiera Blu coinvolge in Italia oltre 250 comuni costieri e più di 500 spiagge premiate. Tra le novità di quest’anno, la validità biennale della certificazione assegnata alle località che rispettano i requisiti previsti dal protocollo internazionale.
Per il litorale di Modica, la conferma della Bandiera Blu arriva mentre il territorio si prepara all’avvio della stagione turistica, con particolare attenzione ai servizi nelle aree di Marina di Modica e Maganuco, tra le località balneari più frequentate della provincia di Ragusa.
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