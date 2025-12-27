Modica – È il giorno del dolore e del silenzio per la città di Modica, che oggi si stringe attorno alla famiglia di Simone Cicero per l’ultimo, commosso saluto. I funerali del noto dirigente sportivo, morto a soli 49 anni, si terranno oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 10,30 nella Chiesa di San Luca.

Con la scomparsa di Simone Cicero, il territorio perde non solo lo storico presidente della Pro Volley Team, ma un vero e proprio mentore del volley. Per decenni, Cicero è stato l’anima pulsante della disciplina a Modica, guidando con lungimiranza e dedizione generazioni di giovani atlete. La sua figura è stata centrale nel trasformare la pallavolo locale in una realtà di eccellenza, fondata su competenza tecnica e, soprattutto, su una profonda sensibilità umana.

Il suo cammino si è interrotto a causa di una malattia implacabile, affrontata però con lo stesso piglio da combattente che mostrava a bordo campo.

Fino all’ultimo istante, Cicero ha dato prova di una straordinaria forza d’animo, trasformando la sua sofferenza in una lezione di vita per l’intera comunità. Questo spirito indomito ha alimentato l’ondata di affetto che, sin dalle prime ore della notizia, ha travolto i canali social con migliaia di messaggi di stima e cordoglio. La partecipazione collettiva prevista per la cerimonia odierna testimonia quanto profondo sia il solco lasciato da Simone nel tessuto sociale modicano. Non è solo il mondo dello sport a piangere, ma una città intera che riconosce in lui un uomo di valori autentici, capace di unire e ispirare.