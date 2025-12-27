Maltempo in Sicilia. L’instabilità non concede tregua all’Isola. Per oggi, sabato 27 dicembre, il quadro meteorologico sulla Sicilia resta delicato a causa di un flusso di correnti umide e fredde che continuerà a determinare condizioni di maltempo diffuso, specialmente sul versante jonico e meridionale.
Secondo Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia, la mattinata sarà caratterizzata da una forte incertezza. I fenomeni più intensi, sotto forma di temporali, colpiranno i settori sud-orientali e le aree joniche meridionali.
- Settori Orientali: Piogge battenti nelle prime ore del giorno.
- Canale di Sicilia: Prevista una spiccata instabilità che persisterà per gran parte della giornata.
- Resto dell’Isola: Sul resto della regione il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso. Sebbene la probabilità di precipitazioni sia più bassa, non si escludono isolati e brevi piovaschi alternati a schiarite.
Il clima si manterrà decisamente rigido. Le temperature resteranno stazionarie, su valori prettamente invernali, accentuate dall’effetto del vento.
La ventilazione soffierà con intensità moderata dai quadranti orientali, con raffiche che nel corso della giornata potranno diventare forti, incrementando la percezione del freddo.
La situazione marittima riflette l’irrequietezza atmosferica:
- Mossi o molto mossi quasi tutti i bacini siciliani.
- Localmente agitati i settori occidentali.
- Una relativa calma interesserà solo il basso Tirreno, che risulterà poco mosso.
Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha annunciato per oggi, sabato 27 dicembre, un’allerta meteo gialla con questo bollettino: piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sulla Sicilia centrale e sud-orientale.
