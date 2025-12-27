Scicli – Il cartellone degli eventi natalizi del Comune di Scicli si arricchisce di un appuntamento di grande richiamo. Stasera, sabato 27 dicembre, il palcoscenico di Piazza Italia ospiterà il cantautore milanese Povia, protagonista di una serata che promette di unire musica, riflessione e intrattenimento.

Giuseppe Povia, artista che ha saputo dividere e appassionare l’opinione pubblica, porterà in scena uno spettacolo non convenzionale. Non si tratterà di un semplice concerto, ma di un format che intreccia l’esecuzione dei suoi brani più celebri con una narrazione diretta, ricca di aneddoti e considerazioni personali sul presente. Tra i brani famosi del cantautore milanese “I bambini fanno ooh”, brano che lo ha lanciato nel panorama nazionale come fenomeno generazionale. Povia ha vinto il Festival di Sanremo 2006 con “Vorrei avere il becco”, canzone che ne ha sancito la definitiva consacrazione. Il concerto gratuito si terrà dalle ore 21 in piazza Italia.