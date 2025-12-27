Ragusa – Un morto. E’ il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle ore 4.15 sulla S.p. 60 al km 1.8, in prossimità ospedale di Ragusa. A scontrarsi per cause in corso di accertamento sono state due auto, una Lancia Y ed una Alfa Romeo Mito.

Il 19enne, morto a seguito del violento impatto tra le due auto, è stato estratto dalle lamiere della Lancia Y mentre il conducente dall’Alfa Romeo è stato soccorso dall’ambulanza del 118 ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa e la Polizia Stradale per i rilievi e la ricostruzione esatta della dinamica del brutto incidente mortale.