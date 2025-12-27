Ragusa – Prorogata fino al 28 febbraio 2026 la validità delle tessere di libera circolazione sui bus urbani di Etna Trasporti per le persone anziane, inizialmente in scadenza il 31 dicembre 2025.
Grazie all’impegno congiunto degli “assessorati alla Mobilità e ai Servizi Sociali del Comune di Ragusa, le persone anziane che usufruiscono già degli abbonamenti gratuiti potranno continuare a utilizzare il servizio fino al 28 febbraio 2026.
Con la proroga del servizio l’Amministrazione Comunale vuole agevolare l’autonomia delle persone anziane autonome, consentendo loro di muoversi liberamente e vivere la città e non essere costrette a restare in casa o a dover chiedere il supporto dei familiari per gli spostamenti.
