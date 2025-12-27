Ragusa – Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stato pubblicato il bando relativo all’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione delle infrastrutture dati e fonia, inclusi i servizi ICT-sistemistici, cybersecurity e lavori di manutenzione degli impianti (cat. OS19) dell’Ente.

La durata del contratto e di 24 mesi dalla consegna del servizio e sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità-prezzo).

La procedura è interamente telematica e sarà espletata mediante la piattaforma di e-procurement “Tutto Gare”, accessibile direttamente dalla home page del sito. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 26 gennaio 2026.