Non si placa l’ondata di maltempo che sta attraversando la Penisola. Per la giornata di domani, venerdì 26 dicembre, la Protezione Civile ha confermato un quadro di spiccata instabilità atmosferica, emettendo bollettini di allerta che interessano diverse regioni italiane, dal Nord fino alle Isole Maggiori.
Emilia-Romagna sotto osservazione: allerta arancione
La situazione più delicata riguarda l’Emilia-Romagna, dove è stata dichiarata l’allerta arancione per rischio idraulico, con un focus particolare sulla Pianura bolognese. Il monitoraggio resta alto anche nelle aree limitrofe: vige infatti l’allerta gialla per la costa romagnola, la pianura di Modena e le zone collinari della Romagna.
Allerta Gialla nel Centro-Sud e nelle Isole
Il fronte perturbato continuerà a far sentire i suoi effetti anche altrove. È stata diramata l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico nelle seguenti regioni:
- Abruzzo e Puglia
- Sardegna e Sicilia
Analisi sinottica: l’evoluzione del vortice ciclonico
Secondo i dati del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e le mappe sinottiche, il vortice di bassa pressione che ha segnato il Natale si sta progressivamente spostando verso la Penisola Iberica. Questo movimento verso ovest causerà una “retrogressione” del minimo barico, portando a:
- Un parziale miglioramento al Nord: grazie a un leggero rialzo della pressione.
- Instabilità persistente al Centro-Sud: dove permarranno correnti instabili, specialmente lungo il versante adriatico e nel bacino tra Sardegna e Corsica.
Attenzione agli effetti “ritardo”
Nonostante si intraveda una relativa tregua in alcune zone del Paese, gli esperti avvertono che il pericolo non è cessato. La gestione del rischio rimane alta a causa degli effetti ritardati sulle portate dei fiumi e sulla stabilità dei versanti collinari, che possono manifestare criticità anche dopo la fine delle precipitazioni più intense.
I cittadini nelle aree a rischio sono invitati a monitorare costantemente i canali ufficiali della Protezione Civile regionale.
