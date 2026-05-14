Sabato 16 maggio, alle 18.30, la sede di Nuova Acropoli Ragusa ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo culturale “Il mito, una finestra aperta sul mondo”. L’iniziativa si terrà nei locali di via Giosuè Carducci 66, nel centro di Ragusa, con ingresso gratuito aperto al pubblico.

Il tema scelto per l’incontro sarà “Teseo e il Minotauro”. A guidare la conversazione sarà Elga Daniele, relatrice dell’evento promosso dall’associazione culturale attiva sul territorio ragusano. L’appuntamento approfondirà il significato simbolico del celebre mito greco e il valore che i racconti mitologici continuano ad avere nella lettura dell’esperienza umana.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il percorso di riflessione si concentrerà sui principali elementi presenti nella narrazione: il labirinto, Arianna, il filo, il Minotauro e la figura di Teseo. Durante l’incontro verranno affrontati anche i significati allegorici e archetipici legati ai personaggi e ai simboli della tradizione classica.

L’iniziativa rientra nelle attività culturali che Nuova Acropoli Ragusa organizza periodicamente nel capoluogo ibleo con incontri dedicati a filosofia, storia, simbolismo e crescita personale. L’associazione ha spiegato che il mito viene considerato uno strumento utile per riflettere sui valori umani e sui modelli di comportamento che attraversano le diverse epoche storiche.

Nel corso della serata saranno proposte alcune domande legate all’attualità del racconto mitologico: cosa rappresenta il labirinto nella vita contemporanea, quale significato assume il filo di Arianna e quale ruolo simbolico riveste il Minotauro. Il confronto sarà aperto ai partecipanti presenti nella sede di via Carducci.

L’evento si inserisce nel calendario primaverile delle iniziative culturali organizzate in città e dedicate alla divulgazione filosofica e simbolica. Per informazioni sulle attività in programma, gli organizzatori mettono a disposizione il numero 351 883 1515.