Il Memorial Giovanni Cannarella torna protagonista nel calendario sportivo siciliano. La presentazione ufficiale della 24ª edizione è fissata per giovedì 14 maggio alle ore 11 presso il Palazzo della Provincia di Ragusa, in Viale del Fante.

La gara si svolgerà domenica 17 maggio nel territorio di Monterosso Almo, con un tracciato che attraverserà sia il centro abitato sia le aree periferiche del borgo montano ibleo. L’iniziativa rientra nel calendario 2026 della Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Regionale Sicilia e conferma il ruolo della manifestazione tra gli appuntamenti di riferimento per il ciclismo giovanile nazionale.

Il circuito di gara, lungo 11,5 chilometri, è stato definito dagli organizzatori come particolarmente impegnativo. Il tracciato alterna salite con pendenze significative, falsopiani e discese tecniche, per un dislivello complessivo di circa 1.800 metri.

Una configurazione che, secondo gli addetti ai lavori, renderà la competizione selettiva fin dalle prime fasi, incidendo sul ritmo e sulla gestione delle energie da parte degli atleti.

La partecipazione prevista è di circa 80–90 corridori, provenienti da diverse regioni italiane e appartenenti alle categorie Allievi maschili e femminili, Juniores e Under 23. Sono attese inoltre tra le 25 e le 30 società sportive, a conferma della dimensione nazionale dell’evento.

La conferenza stampa di presentazione, in programma a Ragusa, servirà a illustrare nel dettaglio il percorso, le modalità organizzative e il dispositivo di sicurezza predisposto lungo il tracciato.

Il Memorial è inserito stabilmente nel calendario ufficiale della stagione sportiva 2026 della FCI e rappresenta un appuntamento consolidato per il movimento ciclistico giovanile, con particolare attenzione alla valorizzazione dei territori iblei.

A Monterosso Almo, il passaggio della gara coinvolgerà diverse aree del centro urbano e delle strade periferiche, con possibili limitazioni alla viabilità nella giornata dell’evento, secondo quanto predisposto dagli enti locali e dagli organizzatori.