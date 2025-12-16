Modica – I canti popolari natalizi si fanno preghiera, racconto e memoria al Teatro Garibaldi di Modica, che domenica 21 dicembre alle ore 18.30 accoglierà il pubblico in un’atmosfera di sacralità con “La Cantata dei Pastori – E scinniu la notti. Nuvene di Sicilia”. Sul palco, I Lautari, Mario Incudine e Antonio Vasta, artisti di straordinaria sensibilità e maestria, guideranno gli spettatori in un viaggio nel cuore più autentico del Natale siciliano. Attraverso i nove giorni della Nuvena prende forma il cammino di Maria e Giuseppe da Nazareth a Betlemme: un percorso fatto di attesa, fiducia e silenzio, scandito dal canto e dalla musica, che accompagna lo spettatore fino alla notte della nascita di Gesù.

E in questa notte, i primi testimoni del mistero sono i pastori, chiamati ad accogliere, vegliare e lodare il Santo Bambino. I brani, tratti dalla tradizione popolare e dal repertorio classico, si intrecciano in un dialogo continuo tra devozione e arte, arricchito da nuove armonie e arrangiamenti capaci di restituire il calore delle radici e, al tempo stesso, la vitalità di una Sicilia che continua a custodire e rinnovare la propria storia. Il Teatro Garibaldi sarà luogo di memoria suggestivo, con la musica che diventa preghiera e la scena che assume i toni evocativi di un rito condiviso. Come in un presepe vivente, sembrerà di trovarsi in una notte d’inverno, con il cielo rischiarato da una stella dal lungo cammino, in ascolto del racconto più importante della storia: la nascita del Messia, promessa di una luce che si rinnova in eterno, capace di riscaldare i cuori e riaccendere gli spiriti.«La tradizione della Nuvena appartiene alla nostra terra e alla nostra memoria – dichiarano Maria Monisteri, presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, e il sovrintendente Tonino Cannata – portarla sul palcoscenico significa celebrare il Natale nella sua dimensione più umana e comunitaria.

Attraverso le voci e gli strumenti di artisti straordinari come I Lautari, Mario Incudine e Antonio Vasta, la forza celebrativa della musica ci invita a riscoprire il significato più vero del Natale».