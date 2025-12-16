Modica – È un nutrito calendario di significative iniziative quello organizzato da Anffas Modica per le festività natalizie e di fine anno già praticamente in corso. Lo scopo è innanzitutto permettere a quante più persone possibili di conoscere l’associazione e i suoi ragazzi con disabilità ma anche raccogliere fondi che verranno interamente destinati a sostenere le attività da oltre vent’anni portate avanti in favore della disabilità intellettiva e/o del neurosviluppo.

Quanto agli eventi, questo è il calendario: il 19 dicembre primo appuntamento dalle 19:00 in poi presso i locali dell’associazione per la messa natalizia a cui seguirà una cena sociale; il 20 e il 21 dicembre Anffas sarà invece alla Galleria Solaria per sostenere la ricerca a fianco di Telethon dalle ore 9.30 alle ore 19.00; il 18 dicembre, dalle 15.30, sempre in sede, una tombolata insieme agli anziani della cooperativa Turi Apara; infine il 6 Gennaio si festeggerà insieme con “BefanAnffas”, evento in cui verranno consegnate calze piene di dolci ai bambini, verranno estratti i tanti premi messi in palio per il sorteggio, grazie alle aziende che hanno donato ceste e prodotti tipici.

Inoltre, per chi fosse in cerca di un’idea regalo di gusto prosegue la partnership tra Anffas e “Feudo Ramaddini” al seguente costo: una bottiglia a € 15, 00, due bottiglie a €25,00.

Per acquistare i biglietti del sorteggio al costo di € 1,00 della BefanAnffas, le bottiglie o semplicemente venirci a trovare i recapiti sono i seguenti: in Via Circonvallazione Ortisiana 206 1/A (di fronte la Pizzeria Paolino), oppure potete mandare una mail a info@anffasmodica.it o chiamarci allo 0932/762877. (da.di.)