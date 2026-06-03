Nel corso del mese di maggio 2026 la Polizia di Stato ha intensificato i controlli straordinari del territorio in tutta la provincia di Ragusa, con attività coordinate insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza e altri enti istituzionali.
Le operazioni hanno interessato diversi Comuni del territorio, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di stupefacenti, l’immigrazione irregolare e verificare la regolarità di immobili ed esercizi pubblici.
I risultati dell’attività interforze
Il dispositivo messo in campo ha coinvolto circa 130 operatori e ha prodotto un bilancio operativo articolato:
- 65 posti di controllo effettuati
- 1.235 persone identificate
- 640 veicoli controllati
- 25 infrazioni al Codice della Strada contestate
- 9 cittadini stranieri espulsi, di cui 4 accompagnati nei CPR
- 7 esercizi pubblici sottoposti a verifica
Le attività hanno riguardato anche controlli su edifici del centro storico e sulla regolarità di contratti di locazione e utenze.
Collaborazione tra forze dell’ordine e enti
Le verifiche sugli esercizi commerciali sono state svolte con il supporto di Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, ASP di Ragusa, personale tecnico Enel e Polizia Locale di Comiso.
Gli accertamenti hanno riguardato autorizzazioni, requisiti di sicurezza e condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.
Sicurezza e presidio del territorio
L’intero dispositivo rientra nelle attività di prevenzione e vigilanza coordinate sul territorio provinciale, con l’obiettivo di rafforzare il controllo e la sicurezza percepita dai cittadini nei diversi Comuni del Ragusano.
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