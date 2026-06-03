Nel corso del mese di maggio 2026 la Polizia di Stato ha intensificato i controlli straordinari del territorio in tutta la provincia di Ragusa, con attività coordinate insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza e altri enti istituzionali.

Le operazioni hanno interessato diversi Comuni del territorio, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di stupefacenti, l’immigrazione irregolare e verificare la regolarità di immobili ed esercizi pubblici.

I risultati dell’attività interforze

Il dispositivo messo in campo ha coinvolto circa 130 operatori e ha prodotto un bilancio operativo articolato:

65 posti di controllo effettuati

effettuati 1.235 persone identificate

identificate 640 veicoli controllati

controllati 25 infrazioni al Codice della Strada contestate

al Codice della Strada contestate 9 cittadini stranieri espulsi , di cui 4 accompagnati nei CPR

, di cui 4 accompagnati nei CPR 7 esercizi pubblici sottoposti a verifica

Le attività hanno riguardato anche controlli su edifici del centro storico e sulla regolarità di contratti di locazione e utenze.

Collaborazione tra forze dell’ordine e enti

Le verifiche sugli esercizi commerciali sono state svolte con il supporto di Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, ASP di Ragusa, personale tecnico Enel e Polizia Locale di Comiso.

Gli accertamenti hanno riguardato autorizzazioni, requisiti di sicurezza e condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.

Sicurezza e presidio del territorio

L’intero dispositivo rientra nelle attività di prevenzione e vigilanza coordinate sul territorio provinciale, con l’obiettivo di rafforzare il controllo e la sicurezza percepita dai cittadini nei diversi Comuni del Ragusano.