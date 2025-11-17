La Legge di Bilancio 2026 introduce la Rottamazione Quinquies), la nuova opportunità di Pace Fiscale per cittadini e imprese che desiderano regolarizzare i propri debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) in modo agevolato. Accanto alla misura nazionale, è prevista anche una mini rottamazione per i tributi locali gestiti da Regioni e Comuni.

Come funziona la sanatoria Nazionale

L’adesione alla Quinquies permette l’abbattimento di gran parte degli oneri aggiuntivi sulle cartelle esattoriali.

Copertura Temporale: Rientrano i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre2023 .

Rientrano i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal . Debiti Inclusi: Imposte derivanti da dichiarazioni dei redditi o IVA, somme dovute da controlli automatizzati o formali e contributi INPS (esclusi quelli da accertamenti ispettivi).

Imposte derivanti da dichiarazioni dei redditi o IVA, somme dovute da controlli automatizzati o formali e contributi INPS (esclusi quelli da accertamenti ispettivi). Cosa si paga: Il contribuente versa soltanto l’imposta originaria e le spese di notifica e delle procedure esecutive. Vengono cancellati sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.

Dilazione e scadenze chiave

Il piano di pagamento è il più esteso finora previsto, potendosi protrarre per quasi un decennio.

Scadenza Adempimento e Azioni Correlate 30 aprile 2026 Termine per presentare la domanda online sul portale ADER. 30 giugno 2026 ADER comunica l’importo totale dovuto e il piano di pagamento. 31 luglio 2026 Scadenza per il pagamento in unica soluzione o della prima rata. Dal 1 agosto 2026 Decorrenza degli interessi di dilazione agevolati (4% annuo) sulle rate successive alla prima. Fino maggio 2035 Durata massima del piano rateale (fino a 54 rate bimestrali, con rata minima di 100 euro).

Vantaggi immediati e decadenza

L’adesione comporta l’immediata sospensione di: termini di prescrizione e decadenza, avvio di nuove procedure esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) e verifiche su DURC e crediti verso la Pubblica Amministrazione.

Si perde il beneficio in tre casi:

Mancato o insufficiente versamento dell’unica rata. Mancato o insufficiente versamento di due rate anche non consecutive. Mancato o insufficiente versamento dell’ultima rata.

In caso di decadenza, i pagamenti già eseguiti vengono considerati come acconti e il debito originario (comprensivo di sanzioni e interessi) torna pienamente dovuto.

Mini Rottamazione Locale

Regioni, Province e Comuni sono autorizzati a definire autonomamente piani agevolati per i tributi locali (come IMU, TARI, Tosap), prevedendo la riduzione o l’annullamento di sanzioni e interessi. Ciascun ente stabilirà regole e scadenze, con un termine minimo di 60 giorni dall’atto pubblicato sul sito istituzionale. Sono esclusi i tributi statali e le relative addizionali (IRAP).