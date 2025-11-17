Una notizia attesa da molte famiglie: i pagamenti dell’Assegno Unico Universale (AUU) di novembre sembrano partire in anticipo rispetto alle date ufficiali comunicate dall’INPS. Le prime segnalazioni da parte dei beneficiari indicano che l’accredito potrebbe iniziare già da mercoledì 19 novembre 2025.
La comparsa di una prima data di esigibilità sul Fascicolo Previdenziale di numerosi utenti conferma la tendenza dell’INPS ad anticipare l’erogazione, superando di qualche ora le finestre ufficiali.
Il Calendario anticipato dei pagamenti
Nonostante l’INPS avesse inizialmente comunicato le giornate del 20 e 21 novembre come date principali, il sistema automatizzato consente spesso di velocizzare i flussi di pagamento.
- Prima Tranche Anticipata: Mercoledì 19 novembre 2025 è la prima data di accredito per l’ondata iniziale di pagamenti.
- Date Ufficiali Principali: L’erogazione proseguirà il 20 e 21 novembre per la maggior parte dei beneficiari che non hanno subito variazioni nel nucleo o nell’ISEE rispetto ai mesi precedenti.
- Nuove Domande e Aggiornamenti: I pagamenti per le nuove domande o per coloro che hanno registrato modifiche recenti che richiedono una variazione dell’importo (es. conguagli o aggiornamento ISEE) avverranno dal 24 novembre in poi.
È importante ricordare che l’erogazione avviene in modo progressivo, pertanto il calendario esatto può presentare lievi scostamenti tra le diverse famiglie.
Utilizzo Flessibile e nessun Vincolo di spesa
L’Assegno Unico è la prestazione riconosciuta mensilmente per i figli a carico fino a 21 anni (o senza limiti di età in caso di disabilità).
Un aspetto fondamentale è che la somma non è soggetta a vincoli di spesa. L’importo, accreditato direttamente su conto corrente (IBAN indicato dal beneficiario), può essere utilizzato con totale libertà per coprire qualsiasi esigenza familiare, dalle spese quotidiane alle bollette, senza l’obbligo di destinarlo specificamente ai figli.
Ciò riflette l’obiettivo del legislatore di sostenere il bilancio complessivo della famiglia, garantendo flessibilità nella gestione del contributo.
