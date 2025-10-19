L’Assegno Unico e Universale (AUU) di ottobre 2025 è ufficialmente in fase di pagamento. Le prime erogazioni da parte dell’INPS sono state programmate a partire da venerdì 17 ottobre e sono proseguite lunedì 20 ottobre, con l’accredito delle somme spettanti sul conto corrente di numerose famiglie. Le operazioni proseguiranno nei giorni successivi, a seconda dei flussi bancari.

Perché l’importo può variare (ma non per aumenti generali)

Molte famiglie stanno notando un importo diverso dal solito, ma è fondamentale chiarire che non è scattato alcun aumento generalizzato o rivalutazione automatica a ottobre.

Le variazioni osservate dipendono esclusivamente da situazioni individuali e dalla gestione dei conguagli (a credito o a debito) da parte dell’INPS. L’importo dell’assegno è personalizzato e può cambiare a causa di eventi che si sono verificati nei mesi precedenti, tra cui:

Aggiornamento ISEE: L’INPS ricalcola l’assegno sulla base del nuovo ISEE presentato.

L’INPS ricalcola l’assegno sulla base del nuovo ISEE presentato. Conguagli a Credito: Riferiti ad arretrati o correzioni di calcolo che comportano un accredito aggiuntivo.

Riferiti ad o correzioni di calcolo che comportano un accredito aggiuntivo. Variazioni Familiari: Come il diritto a nuove maggiorazioni (es. per genitori entrambi lavoratori) o la cessazione di un beneficio (es. compimento dei 21 anni da parte di un figlio o perdita della disabilità).

Come il diritto a nuove (es. per genitori entrambi lavoratori) o la cessazione di un beneficio (es. compimento dei 21 anni da parte di un figlio o perdita della disabilità). Conguagli a Debito: Piccole trattenute per correggere pagamenti in eccesso ricevuti nei mesi precedenti.

La vera rivalutazione arriverà nel 2026

Le voci circolate sul web riguardo a un aumento generalizzato a ottobre sono state smentite dai fatti. Gli importi restano quelli già aggiornati all’inizio dell’anno. La vera e propria rivalutazione legata ai nuovi dati Istat sull’inflazione, che comporterà un aumento degli importi base, sarà applicata soltanto a partire da gennaio 2026. Fino a quella data, le cifre resteranno invariate, salvo i ricalcoli dovuti a specifiche variazioni personali.