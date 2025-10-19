Modica – Come ogni anno, all’avvicinarsi della Commemorazione dei Defunti, al cimitero di Modica si ripresenta il mai risolto problema dei loculi chiusi e non accessibili. L’annosa vicenda viene affrontata in una interrogazione consiliare che Giovanni Spadaro del PD ha rivolto al l Presidente del consiglio comunale di Modica, al Sindaco e all’assessore ai servizi cimiteriali.
“Come ogni anno, in questo periodo, numerosi cittadini -comprensibilmente — chiedono aggiornamenti in merito ai loculi cimiteriali che da diversi anni risultano chiusi e non accessibili, impedendo così anche il semplice gesto di portare un fiore ai propri cari defunti.
Con la presente interrogazione si chiede all’Amministrazione comunale di sapere:
- se vi siano novità in merito ai lavori necessari per la messa in sicurezza e la conseguente riapertura dei loculi, al fine di renderli nuovamente fruibili ai cittadini;
- se siano stati effettuati incontri con la società che gestisce il cimitero e, in tal caso, quali esiti abbiano avuto, anche in relazione all’individuazione di soluzioni utili alla definitiva risoluzione del problema.
Si confida che la presente interrogazione venga inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale”. (da.di.)
