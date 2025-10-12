Scicli – I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno deferito in stato di libertà, per violazione della normativa sugli stupefacenti, un 17enne del posto trovato in possesso di droga e rilevanti somme di denaro. L’operazione condotta si pone all’interno delle attività di controllo del territorio, disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, finalizzate al contrasto dei reati riguardanti il traffico ed il consumo di stupefacenti, che vedono impegnati i Carabinieri dell’Arma territoriale supportati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo, distaccati in provincia a seguito del verificarsi di gravi episodi criminosi.

Questi ultimi, nella tarda serata, nel corso delle attività di controllo in strada, fermavano il 17enne, che appariva subito stranamente agitato e nervoso. Le operazioni di perquisizione effettuate unitamente ai militari della Tenenza di Scicli consentivano di rinvenire nel borsello del giovane circa 1,5 grammi di hashish e una somma in contante di 1.160,00 Euro.

La perquisizione veniva allora estesa all’abitazione familiare e permetteva di rinvenire ulteriori 46 grammi della stessa sostanza stupefacente, materiale vario per il confezionamento ed un bilancino di precisione all’interno della camera da letto del ragazzo.

Il giovane è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania. La ricostruzione accusatoria e il suo grado di colpevolezza saranno verificate nel prosieguo del procedimento, come legislativamente previsto.

L’episodio conferma l’importanza della presenza capillare dell’Arma sul territorio ed il valore aggiunto fornito dal concorso della Compagnia di Intervento Operativo, che ha permesso di potenziare il dispositivo di prevenzione generale e garantire una più incisiva attività di prevenzione e di contrasto alle varie forme di illegalità, anche nelle ore pomeridiane e serali, e quindi migliorare i livelli della sicurezza pubblica.