Catania – Ultimo test match prima dell’avvio del campionato di serie A3 per l’Avimecc Modica, che ieri pomeriggio al “PalaCatania” ha disputato incontrato i rossoazzurri dello Sviluppo Sud Catania, squadra siciliana che parteciperà al campionato di serie A2. I tecnici delle due squadre hanno fatto disputare quattro set che hanno permesso loro di verificare le condizioni generali della rosa a disposizione e capire dove bisogna ancora lavorare per farsi trovare pronti al primo appuntamento ufficiale della stagione.

Al “PalaCatania” nei quattro set disputati, si è assistito a un bel confronto tra due squadre che sembrano ben assemblate per ben figurare nei rispettivi campionati di appartenenza.

I biancoazzurri hanno tenuto a riposo precauzionale alcuni elementi che in settimana hanno accusato piccoli problemi fisici, ma chi è sceso in campo ha dato a coach Enzo Distefano e al suo staff le risposte che il tecnico biancoazzurro si aspettava.

“Innanzitutto colgo l’occasione per ringraziare gli amici dello Sviluppo Sud Catania – dichiara a fine allenamento coach Enzo Distefano – per l’ospitalità che ci hanno riservato e per averci dato la possibilità di testare le nostre condizioni con loro, che a noi è servita tantissimo. Abbiamo ancora quindici giorni per prepararci al meglio per l’esordio di Campobasso e per noi è stato un test mach importantissimo. Dal campo sono arrivati spunti pesanti, considerando che abbiamo giocato a tratti a quasi alla pari con loro, ma è chiaro che il divario tecnico e fisico alla fine parla chiaro sull’andamento della partita. Avevo chiesto ai ragazzi non il risultato, ma la prestazione. La prestazione è arrivata nonostante qualche assenza importante nei vari reparti, ma devo dire che sono soddisfatto. Chi ha sostituito gli assenti si è fatto trovare pronto – continua – questo è dovuto al lavoro certosino fatto in estate quando abbiamo costruito una squadra completa proprio per poter sopperire alle eventuale assenze che ci potranno essere nel corso della stagione. Ho a disposizione 14 uomini e 14 giocatori su cui punto dal primo momento e la prestazione di oggi mi lascia tranquillo. Ora – conclude Enzo Distefano – continuiamo a limare i dettagli, che sono fondamentali per il campionato duro come quello di serie A3, ma abbiamo il tempo necessario per preparare la gara di esordio contro Campobasso”.

Sviluppo Sud Catania 4

Avimecc Modica 0

Parziali:25/16, 25/23, 25/19, 25/23

Sviluppo Sud Catania: Pinelli 2, Cottarelli 1, Basic 20, Gitto 2, Volpe 6, Marshall 2, Balestra 7, Arinze 30, Gasparini 2, Parolari 3, Feri 11, Carbone (L1), Caletti (L2), n.e. Torosantucci. All. Paolo Montagnani; Ass:Marco Franchi.

Avimecc Modica: Raso 6, Bertozzi 13, Lugli 14, Putini, Cipolloni Save 1, Tomasi, Buzzi 4, Italia 3, Garofolo 6, Nastasi (L1), Pappalardo (L2), n.e. Barretta, Chillemi, Mariano. All. Enzo Distefano; Ass:Manuel Benassi.