Modica – Tragedia sfiorata oggi sul ponte Costanzo a Modica grazie al tempestivo e coraggioso intervento della Polizia di Modica. Un giovane è stato tratto in salvo dagli agenti mentre si trovava in un evidente stato di crisi e in procinto di compiere un gesto estremo.

L’allarme è scattato in seguito alle segnalazioni di alcuni passanti, che avevano notato una scena insolita: un ciclomotore parcheggiato sul ponte e un giovane che camminava in modo incerto, ancora con il casco in testa.

Sul posto sono intervenuti due agenti in borghese che con grande sensibilità e prontezza hanno instaurato un dialogo con il giovane e lo hanno convinto a desistere nel compiere l’insano gesto. Il giovane è stato successivamente affidato alle cure dei sanitari dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, data la sua condizione di estrema fragilità psicologica.