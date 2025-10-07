Modica – Si è concluso a Modica un corso di alta specializzazione su parrucche e tricologia dedicato alle tecniche di applicazione e gestione di protesi capillari e parrucche. L’evento, organizzato dal Centro Winner di Modica, si è svolto domenica 5 e lunedì 6 ottobre.

A tenere la formazione sono stati Orazio Modica Ragusa e Veronica Zaccaria, esperti del Centro Winner. L’iniziativa ha riscosso un notevole successo, richiamando diversi professionisti del settore.

“È stato un corso molto partecipato e soprattutto seguito con interesse partecipativo. Ho colto l’entusiasmo nel voler ampliare le conoscenze da parte di tutti i colleghi che hanno partecipato”, ha commentato Orazio Modica Ragusa.

Tra i partecipanti, oltre a numerosi parrucchieri proveniente da tutta Italia, anche un tecnico tricologo proveniente da Messina. L’interesse per la formazione è stato tale che “Tutti hanno chiesto anche l’affiliazione al marchio ed è stata fatta,” ha aggiunto Modica Ragusa, consolidando la rete professionale legata al Centro Winner.