Comiso – Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Comiso hanno tratto in arresto un extracomunitario di origine tunisina di 34 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

L’uomo, residente a Comiso, con svariati pregiudizi per reati contro la persona e contro il patrimonio, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per atti persecutori e violazione della misura di avvicinamento all’ex coniuge.

E’ stato condannato in via definitiva per atti persecutori e minacce aggravate nei confronti delle vittime, l’ex coniuge e i suoceri, fatti commessi nel 2023 a Pontoglio, in provincia di Brescia, per cui, dopo la notifica del provvedimento restrittivo, è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, per espiare la pena di 1 anno e 7 giorni di reclusione.