Ragusa – Cade oggi la festa della Madonna del Rosario a Ragusa. Nella chiesa dell’Ecce Homo, nel centro storico cittadino, dopo la benedizione del frumento di sabato scorso, nella giornata odierna ci sarà la benedizione delle corone del Rosario a conclusione di tutte le messe che si terranno alle 9, alle 11 e alle 19. Ieri sera, la funzione religiosa è stata presieduta dal sacerdote Francesco Mallemi, parroco della chiesa San Pio X, e animata dalla comunità parrocchiale.

Tra gli appuntamenti ricreativi, da segnalare venerdì, alle 20, la serata teatrale in piazza Solferino. Il gruppo teatrale Evergreen di Chiaramonte Gulfi presenterà la commedia brillante in tre atti dal titolo “Da cosa nasce cosa”. E’ tuttora in corso, inoltre, la pesca di beneficenza nel salone parrocchiale che andrà avanti sino a domenica 12 ottobre. Procede anche la lotteria locale, e si terrà sino al 19 ottobre, con tre premi in palio: una smart tv 55”, una macchina da caffè, un tostapane e spremiagrumi. L’estrazione è prevista domenica 19 ottobre nel salone parrocchiale.

