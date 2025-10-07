Vittoria – “Prese di mira la notte scorsa, tre auto in sosta e un furgone a 9 posti, nella centralissima piazza del Popolo a Vittoria”. Lo scrive in un post pubblicato su facebook, domenica 5 ottobre, Giovanni Di Gennaro. “Le auto non sono state danneggiate dagli ignoti malviventi ma sono state aperte e sono state svuotate di tutto ciò che c’era all’interno, mentre il furgone era già pronto per essere rubato, infatti al posto della chiave di avviamento del motore, c’era inserito un attrezzo che tutti chiamano: spadino, un attrezzo di metallo con cui si riesce ad avviare il motore dei mezzi più datati e aprire le portiere.

Inoltre, nella parte anteriore del furgone – scrive Di Gennaro – era già stata legata una corda che forse doveva servire per il traino, mentre dietro il furgone era posteggiata un’auto di probabile provenienza furtiva, poggiata con il paraurti al mezzo destinato ad essere rubato.

Per fortuna qualcosa o qualcuno ha disturbato i mancati topi d’auto che si sono allontanati. Sembrerebbe trattarsi del progetto di un furto ben organizzato, considerato che gli autori, hanno scelto una parte della piazza dove non ci sono telecamere di videosorveglianza. I malcapitati data l’ora, non hanno avvertito le forze dell’ordine”.