A Ragusa torna il 6 giugno la quarta edizione della Wacky Races, la corsa di veicoli senza motore lungo il viale dei Platani. L’evento rientra nei festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù e richiama famiglie, giovani e gruppi parrocchiali. Attesa una forte partecipazione con attività collaterali già dal pomeriggio.
La manifestazione prenderà il via alle 19 e si svolgerà su un tracciato in discesa, chiuso al traffico, trasformato per l’occasione in circuito urbano con chicane e ostacoli.
Bolidi artigianali e creatività in gara
I mezzi in gara sono realizzati interamente a mano, senza motore, spinti solo dalla forza dei partecipanti. Strutture leggere, materiali di recupero e soluzioni creative caratterizzano ogni equipaggio.
Molti veicoli richiamano cartoni animati, personaggi iconici o idee ironiche. Un elemento che negli anni ha attirato pubblico lungo le transenne del viale dei Platani, diventato punto centrale dell’evento.
L’iniziativa è inserita nel programma dei festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù, che ogni anno coinvolge l’intero quartiere con attività religiose e momenti di aggregazione.
Un pomeriggio tra bici, giochi e comunità
La giornata del 6 giugno sarà arricchita da più appuntamenti.
Alle 16 è prevista la passeggiata in bici “Bicyclando in Platani”, aperta a partecipanti di ogni età. Le iscrizioni sono gestite dalla segreteria parrocchiale.
Nel pomeriggio spazio anche ai “Giochi in 500”, con la partecipazione del coordinamento di Ragusa del Fiat 500 Club Italia, tra esposizioni e momenti ludici legati al mondo delle auto storiche.
Prevista anche un’area ristoro con panini alla salsiccia, su prenotazione.
Una festa di quartiere che cresce ogni anno
«Ci aspettiamo una grande partecipazione», ha dichiarato il parroco del Sacro Cuore, don Marco Diara. «Ogni auto racconta un tema diverso, con spirito giocoso e creativo. È un modo semplice per stare insieme e rafforzare la comunità».
L’evento, patrocinato dal Comune di Ragusa, si conferma un appuntamento stabile nel calendario cittadino, capace di attrarre pubblico anche dai comuni vicini.
La segreteria parrocchiale è già attiva per informazioni e iscrizioni al numero 0932.252861.
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