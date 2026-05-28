Cinque persone denunciate, quattro patenti ritirate e controlli rafforzati su tutto il territorio provinciale. È il bilancio delle attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa negli ultimi dieci giorni, nell’ambito dei servizi contro i reati predatori e le violazioni al codice della strada.

L’azione ha riguardato in particolare la guida in stato di alterazione, con verifiche su numerosi veicoli tra Ragusa, Vittoria e aree limitrofe. In più casi sono emerse infrazioni gravi, con conseguenze immediate sul piano penale e amministrativo.

A Vittoria, lungo la SS115, i militari dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti dopo un incidente autonomo senza feriti. Alla guida di una Fiat 500 un 29enne è risultato senza patente e con il veicolo privo di assicurazione. L’uomo ha inoltre rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici. È scattata la denuncia e il mezzo è stato sequestrato.

Più complessa la vicenda registrata nel centro di Ragusa, tra sabato e domenica. Poco dopo le 23 un incidente ha coinvolto uno scooter con due giovani e una Volkswagen che si è allontanata dopo l’urto. Uno dei ragazzi ha riportato la frattura del setto nasale.

Le indagini dei Carabinieri, supportate dall’analisi delle telecamere e dalle testimonianze, hanno portato all’identificazione del veicolo. Il proprietario, un 29enne ragusano, ha contattato il 112 tentando di ricostruire una versione alternativa dei fatti, riferendo di aver trovato l’auto danneggiata dopo aver udito un rumore. La ricostruzione è stata smentita dagli accertamenti.

Per lui sono scattate le accuse di fuga in caso di incidente, omissione di soccorso e guida sotto l’influenza di stupefacenti. Patente ritirata e auto sottoposta a sequestro ai fini della confisca.

Nel corso degli stessi controlli, un 21enne di origine tunisina è stato fermato alla guida di una Mercedes risultando positivo all’alcol con valori superiori ai limiti consentiti. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente.

Infine, altri due automobilisti, di 45 e 48 anni tra Santa Croce Camerina e Acate, si sono rifiutati di sottoporsi all’etilometro durante i controlli stradali. Per entrambi è scattata la sospensione della patente.

Il procedimento resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono i servizi di controllo sul territorio da parte dell’Arma.