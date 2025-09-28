Modica – Incidente stradale ieri sera, poco dopo la mezzanotte, sulla strada che collega Modica Sorda a Sampieri, in prossimità del ristorante “La Sirenetta”. Lo scontro ha coinvolto due auto, una Land Rover e una Bmw. Secondo le prime informazione, una delle due auto stava uscendo da un’abitazione adiacente alla carreggiata per immettersi in direzione Sampieri, quando si è scontrata con l’altra auto che sopraggiungeva sullo stesso senso di marcia.

Il bilancio è di tre feriti lievi: una coppia che si trovava a bordo della Bmw e la donna alla guida della Land Rover. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti e la Polizia di Stato per effettuare i rilievi necessari a determinare l’esatta dinamica del sinistro.

Il tratto stradale è stato interdetto al traffico veicolare per il tempo necessario delle operazioni di soccorso, della rimozione dei mezzi e del ripristino del manto stradale.