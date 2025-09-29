Maltempo. La Sicilia si prepara a un brusco e inusuale cambio di scenario meteorologico. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de Il mio meteo Sicilia, è in arrivo un vortice freddo di estrazione artico-continentale che farà precipitare l’isola in un clima tipicamente tardo autunnale.

Questo freddo precoce interesserà il Sud Italia e le regioni adriatiche, con la Sicilia che subirà gli effetti maggiori a partire dai giorni 2 e 3 ottobre. Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione, con un calo significativo che si avvertirà specialmente nel prossimo fine settimana.

L’anomala irruzione fredda costringerà i siciliani a rispolverare l’abbigliamento pesante con largo anticipo: “Ottobre inizierà con i giubbottini, almeno la mattina e in serata,” ha commentato il meteorologo, sottolineando la precocità di un clima così rigido. Si prospetta quindi una fase di instabilità e freddo intenso, insolita per questo periodo dell’anno.