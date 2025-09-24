Ragusa – Gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti alla Squadra Mobile della Questura di Ragusa, hanno arrestato tre persone di origine tunisina, di cui uno cittadino italiano, un altro irregolare sul territorio nazionale e l’altro in possesso di regolare permesso di soggiorno, indagati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio finalizzato al contrasto allo spaccio nel centro storico, gli agenti hanno notato un insolito andirivieni di giovani da un’abitazione di Via Santissimo Salvatore. Il controllo di uno di loro, appena uscito dall’immobile, ha permesso di rinvenire una dose di hashish acquistata poco prima, per cui gli operatori, coadiuvati dal personale della volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno proceduto ad un controllo all’interno dell’immobile.

La perquisizione domiciliare, effettuata alla presenza degli occupanti dell’appartamento, tre extracomunitari di origine tunisina, ha portato al rinvenimento di un panetto di hashish da 92 grammi, 34 dosi già confezionate per un totale di 55 grammi, una pietra di cocaina da 27 grammi e 30 dosi pronte alla vendita per un peso complessivo di 14 grammi. Rinvenuti anche 265 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e i tre arrestati sono stati associati presso la locale Casa Circondariale, posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.