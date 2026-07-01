Marina di Modica si prepara ad accogliere, dal 10 al 12 luglio, una delle prove più attese del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. La località balneare del litorale modicano ospiterà infatti la Tappa Gold Fipav, inserita nel calendario di “Sabbie di Sicilia 2026”, manifestazione dedicata agli sport sulla sabbia. L’evento rappresenta il secondo anno consecutivo in cui la città è stata scelta per una tappa di questo livello, confermando il ruolo raggiunto nel circuito nazionale.

Il programma prenderà il via giovedì 10 luglio con le qualificazioni, che vedranno in campo anche numerosi atleti siciliani in cerca dell’accesso al tabellone principale. Le giornate dell’11 e 12 luglio saranno invece dedicate al main draw, con le sfide che assegneranno il successo nella tappa maschile e femminile.

Marina di Modica è tornata a ospitare il campionato italiano nel 2024, quando la manifestazione segnò il ritorno del circuito nella località ragusana. In quell’edizione il torneo maschile fu vinto dalla coppia formata da Daniele Lupo e Ivan Zaytsev, mentre nel femminile si imposero Federica Frasca e Alice Gradini.

Anche l’edizione del 2025 ha confermato la continuità dell’appuntamento. Nel tabellone maschile hanno conquistato il titolo Daniele Lupo e Davide Borraccino, vincendo la finale contro Giacomo Titta e Mauro Sacripanti. Tra le donne, invece, il successo è andato a Chiara They e Sara Breidenbach, che hanno superato nell’ultimo atto Sharin Rottoli e Oriola Shpuza.

La conferma della Tappa Gold del Campionato Italiano di Beach Volley rappresenta un riconoscimento alla capacità organizzativa sviluppata sul territorio negli ultimi anni. Secondo gli organizzatori, la manifestazione nasce dalla collaborazione tra istituzioni locali, federazione e associazioni sportive e punta a coniugare l’attività agonistica con le ricadute sul turismo e sull’economia locale durante il periodo estivo.

Fabio Nicosia, tra i referenti dell’organizzazione, attribuisce il risultato «a uno straordinario lavoro di squadra» svolto insieme alla Regione Siciliana, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, al Comune di Modica, alla FIPAV e allo staff organizzativo. Nicosia sottolinea come la collaborazione tra i diversi soggetti abbia consentito a Marina di Modica di consolidare la propria presenza tra le sedi del Campionato Italiano Assoluto di beach volley.

Con l’avvicinarsi dell’inizio delle gare, l’attenzione si sposta ora sul campo, dove le migliori coppie del panorama nazionale si contenderanno una delle tappe più rilevanti del calendario federale.