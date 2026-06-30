Tre manifestazioni sportive di rilievo nazionale approderanno nel 2026 nel territorio ibleo con Sabbie di Sicilia 2026, il progetto presentato nella Sala Molè del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Il calendario prevede il Campionato Italiano di Beach Volley – Tappa Gold a Marina di Modica, le Finali Scudetto di Beach Soccer a Scoglitti e il Vertical Tour a Marina di Ragusa. L’iniziativa punta a rafforzare l’offerta sportiva e turistica della provincia attraverso eventi capaci di richiamare partecipanti e pubblico.

La presentazione del programma ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo sportivo e organizzatori. Secondo quanto illustrato durante l’incontro, i tre appuntamenti interesseranno alcune delle principali località costiere della provincia, coinvolgendo discipline che negli ultimi anni hanno registrato una crescente partecipazione e un’importante esposizione mediatica.

Tra gli obiettivi del progetto Sabbie di Sicilia c’è quello di favorire una ricaduta economica sul territorio. Atleti, tecnici, accompagnatori e appassionati sono attesi nelle località che ospiteranno le competizioni, con effetti attesi per il comparto dell’ospitalità, della ristorazione e delle attività commerciali legate al turismo.

Un altro aspetto evidenziato durante la presentazione riguarda la promozione del territorio. La copertura degli eventi a livello nazionale potrebbe offrire visibilità alle spiagge e alle località balneari della provincia di Ragusa, contribuendo a consolidarne l’immagine come destinazione per manifestazioni sportive e turismo.

Nel corso dell’iniziativa è intervenuto anche il deputato regionale Ignazio Abbate, che ha sottolineato come il progetto sia nato dalla collaborazione tra istituzioni e organismi sportivi. «Quando istituzioni, federazioni sportive e realtà del territorio lavorano nella stessa direzione, è possibile costruire progetti capaci di dare prestigio e opportunità alla nostra provincia», ha dichiarato.

Abbate ha inoltre ringraziato la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, per il coordinamento tra gli enti coinvolti, il presidente del Comitato Regionale FIGC-LND Sandro Morgana e Fabio Nicosia, presidente dell’associazione I Soci e componente del Consiglio di Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, per il contributo organizzativo fornito alla realizzazione del programma.

Il parlamentare regionale ha infine ricordato di aver sostenuto l’iniziativa attraverso il supporto della Regione Siciliana, affermando che investire in eventi di questo tipo rappresenta uno strumento di promozione e sviluppo per il territorio provinciale.