Dopo undici anni, il Comune di Scicli è ufficialmente uscito dalla procedura di predissesto finanziario. L’annuncio è arrivato dal sindaco Mario Marino, che ha comunicato la conclusione di un percorso amministrativo avviato oltre un decennio fa e destinato a incidere sulla gestione economica dell’ente. I dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 2 luglio alle 10.30, nella sala giunta del Municipio.

L’uscita dal predissesto rappresenta un passaggio rilevante per l’amministrazione comunale, poiché segna la fine di una fase caratterizzata da misure straordinarie di riequilibrio finanziario. La procedura era stata avviata per consentire al Comune di affrontare le criticità di bilancio evitando il dissesto e riportando progressivamente i conti entro condizioni di sostenibilità.

L’annuncio diffuso dal primo cittadino conferma che l’iter si è concluso positivamente. Pur senza anticipare ulteriori dettagli sulle conseguenze operative della decisione, l’amministrazione ha convocato un incontro con la stampa per illustrare il percorso che ha portato al superamento del predissesto e le prospettive che si aprono per il Comune.

La conferenza stampa si svolgerà nella sede municipale e sarà l’occasione per fornire chiarimenti sugli aspetti amministrativi e finanziari legati alla conclusione della procedura. È attesa anche una ricostruzione delle principali tappe che hanno accompagnato il lungo percorso di risanamento.

Nella comunicazione diffusa, il sindaco Mario Marino ha definito l’uscita dal predissesto un “fatto storico” per la città, sottolineando così il valore istituzionale dell’obiettivo raggiunto dopo undici anni.

La conclusione della procedura rappresenta un passaggio significativo nella gestione economica dell’ente locale. Resta ora attesa la conferenza stampa, durante la quale l’amministrazione illustrerà le ricadute pratiche del provvedimento e i prossimi passaggi per la gestione finanziaria del Comune.