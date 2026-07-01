Una discussione tra due coinquilini sull’utilizzo della cucina è degenerata in un’aggressione nel rione Cibali, a Catania, dove un giovane è rimasto ferito al volto dopo essere stato colpito con una padella. L’episodio ha richiesto l’intervento della polizia e si è concluso con la denuncia di un 25enne per lesioni personali.

Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe nato dalla gestione degli spazi comuni dell’abitazione condivisa. La tensione sarebbe rapidamente aumentata fino a trasformarsi in uno scontro fisico, durante il quale uno dei due giovani avrebbe afferrato una padella colpendo il coinquilino al volto.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato il ferito con una vistosa perdita di sangue alla testa. Dopo i primi accertamenti, il giovane è stato affidato ai sanitari del servizio di emergenza e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle sue condizioni.

Gli operatori della polizia hanno ricostruito quanto accaduto raccogliendo gli elementi utili all’intervento. Al termine delle verifiche, il presunto aggressore, un 25enne, è stato denunciato per lesioni personali. Restano in corso gli accertamenti per definire con precisione ogni fase della vicenda. (Fonte Ansa)