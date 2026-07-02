Un treno merci e un autocarro si sono scontrati a Cefalù, in contrada Vallone di Falco, lungo la linea ferroviaria Messina-Palermo. L’incidente ha comportato l’interruzione della circolazione ferroviaria sulla tratta, mentre sono in corso gli interventi dei soccorsi e gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni disponibili, il conducente dell’autocarro ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sul convoglio merci erano presenti soltanto i due macchinisti, entrambi rimasti illesi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nel supporto alle attività necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio e saranno gli accertamenti delle autorità competenti a stabilire le cause che hanno portato all’impatto.

La conseguenza più immediata riguarda la circolazione ferroviaria, con la tratta tra Messina e Palermo temporaneamente interrotta. L’incidente potrebbe comportare ritardi e variazioni per i collegamenti ferroviari interessati, almeno fino al completamento delle verifiche tecniche e alla rimozione dei mezzi coinvolti.

Al momento non risultano altre persone coinvolte oltre al conducente del mezzo pesante e ai due macchinisti del treno merci. Non essendoci passeggeri a bordo del convoglio, le conseguenze sul piano sanitario sono rimaste contenute.

Sono attesi ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione, sia riguardo al ripristino della circolazione ferroviaria sia sugli esiti degli accertamenti che dovranno ricostruire con precisione quanto accaduto.