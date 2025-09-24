Ragusa – Due auto rubate sono state sequestrate dai carabinieri durante un’operazione di controllo stradale a Ragusa. Le auto, risultate provento di furto, erano state rubate tra le province di Palermo e Catania e circolavano con nuove targhe. Le auto sono state intercettate durante alcuni controlli del territorio dei carabinieri di Ragusa.

Grazie a un’approfondita verifica, i militari sono riusciti a risalire alla provenienza illecita dei mezzi. I due conducenti sono stati denunciati per ricettazione.