Palermo – Via libera della commissione bilancio dell’Ars all’emendamento per gli Asacom nella manovra quater. Su proposta del deputato Ignazio Abbate (Dc), accolta all’unanimità col parere favorevole del governo, sono stati assegnati 6 milioni ai Comuni e 4 alle ex Province (la dotazione iniziale era 5 milioni e 5 milioni).La commissione ha esaminato stamani circa 150 emendamenti di carattere generale, alcuni sono stati bocciati altri accantonati.

“Ancora una volta l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità viene garantita con provvedimenti tampone e non con una riforma organica. Ogni anno si levano proteste da parte delle famiglie che denunciano come non ci siano certezze per garantire il diritto allo studio a tanti ragazzi con fragilità”, dice Roberta Schillaci, vice capogruppo del M5s all’Ars.