La Guardia di Finanza ha aperto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del maestro direttore della Banda musicale del Corpo. La selezione è rivolta sia ai militari già in servizio sia ai cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti, con scadenza per la presentazione delle domande fissata alle ore 12 del 1° agosto 2026.

L’iniziativa punta a individuare la figura che assumerà la direzione della Banda musicale della Guardia di Finanza, formazione che rappresenta il Corpo nelle principali cerimonie istituzionali e negli eventi ufficiali.

Possono partecipare i militari della Guardia di Finanza che non abbiano compiuto il 40° anno di età. Lo stesso limite anagrafico vale anche per i cittadini italiani, compresi coloro che prestano già servizio nelle Forze armate, purché abbiano compiuto almeno 18 anni alla data di scadenza del bando. L’unica eccezione riguarda gli appartenenti all’attuale Banda musicale della Guardia di Finanza, per i quali il limite massimo di età non si applica.

Tra i requisiti richiesti figurano il diploma di scuola secondaria di secondo grado, valido per l’accesso ai corsi universitari, e uno specifico titolo accademico musicale. I candidati devono infatti possedere il diploma in Composizione e Strumentazione per Banda del vecchio ordinamento oppure un diploma accademico di secondo livello equipollente in Composizione e Strumentazione per orchestra di fiati, conseguito presso un Conservatorio di Stato o altro istituto legalmente riconosciuto.

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dedicato ai concorsi della Guardia di Finanza. Per accedere alla procedura sarà necessario autenticarsi tramite SPID oppure mediante il sistema “Entra con CIE”, utilizzando la Carta d’identità elettronica.

Dopo la registrazione nell’area riservata del portale, i candidati potranno compilare il modulo di partecipazione e completare l’invio della domanda seguendo la procedura guidata prevista dal sistema.

Ulteriori informazioni, comprese quelle relative allo svolgimento della selezione e alla pubblicazione degli esiti, saranno disponibili sul portale ufficiale dei concorsi della Guardia di Finanza e attraverso l’applicazione mobile “GdF Concorsi”, scaricabile dagli store digitali.