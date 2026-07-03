Una nuova classe di aspiranti agenti immobiliari ha concluso il percorso di formazione organizzato da Confcommercio Ragusa, che ha consegnato gli attestati ai partecipanti durante una cerimonia svoltasi ieri nella sede provinciale di via Roma. L’iniziativa conferma la prosecuzione dell’attività formativa rivolta a chi intende accedere al settore immobiliare e arriva mentre l’associazione annuncia di essere già al lavoro sulla prossima edizione del corso.
Il percorso si è concluso con il rilascio delle certificazioni ai partecipanti, che hanno completato il programma previsto per acquisire le competenze necessarie all’ingresso nel mercato immobiliare. La consegna degli attestati rappresenta il momento finale della seconda edizione del corso promosso dall’associazione di categoria.
Secondo quanto riferito dal presidente provinciale Gianluca Manenti, l’interesse verso questo tipo di formazione continua a registrare una crescita. «Confcommercio Ragusa non si limita a rappresentare le imprese: le accompagna, le forma, le fa crescere. La competitività di un territorio si costruisce persona per persona, competenza per competenza. Questo corso ne è la dimostrazione concreta», ha dichiarato.
Nel suo intervento, Manenti ha spiegato che le richieste di informazioni ricevute dagli uffici confermano una domanda crescente di percorsi professionalizzanti nel comparto immobiliare. Per questo motivo l’associazione ha già avviato l’organizzazione di una nuova edizione del corso.
«Stiamo già lavorando alla prossima edizione del corso. Partirà a breve, ma i posti saranno limitati, come per questa edizione appena conclusa. Chi desidera intraprendere questo percorso deve muoversi per tempo», ha aggiunto il presidente, ringraziando anche il corpo docente per il lavoro svolto durante il percorso formativo.
L’associazione invita gli interessati a manifestare fin da subito la propria adesione rivolgendosi alla sede provinciale di via Roma oppure contattando gli uffici per ricevere aggiornamenti sull’apertura delle iscrizioni e sulle modalità di partecipazione.
La formazione degli operatori rappresenta uno degli strumenti utilizzati dalle associazioni di categoria per accompagnare l’ingresso di nuovi professionisti in un settore che richiede competenze specifiche e aggiornamento continuo.