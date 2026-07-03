A Modica Alta è entrato in funzione il presidio sanitario di via Loreto, struttura che amplia l’offerta di assistenza territoriale garantendo un punto di riferimento sanitario attivo nell’arco dell’intera giornata. L’avvio del servizio, annunciato dal sindaco Maria Monisteri Caschetto, avviene secondo il cronoprogramma indicato dall’ASP di Ragusa e conferma la presenza continuativa del servizio 118 con medico a bordo, elemento centrale per la gestione delle emergenze.

Il presidio organizza le attività assistenziali con una copertura differenziata nell’arco delle 24 ore. Dalle 8 alle 20 operano i medici associati di medicina generale, assicurando visite e assistenza sanitaria durante la fascia diurna. Nelle ore notturne, dalle 20 alle 8, la struttura resta aperta grazie alla presenza di personale infermieristico dedicato alla continuità assistenziale.

Durante il servizio notturno vengono garantite le principali prestazioni infermieristiche di base, tra cui medicazioni, somministrazione delle terapie già prescritte dal medico, rilevazione dei parametri vitali, supporto all’automonitoraggio dei pazienti e gestione dei presidi sanitari. L’obiettivo è offrire un punto di assistenza immediata per le esigenze che non richiedono necessariamente il ricorso al pronto soccorso.

Tra le novità previste figura anche l’attivazione del servizio di teleconsulto, che consente agli operatori sanitari di confrontarsi con altri professionisti quando necessario, favorendo una gestione più rapida dei casi e un migliore orientamento dei cittadini verso il percorso assistenziale più adeguato.

Il presidio svolgerà anche una funzione di informazione e indirizzo verso i servizi socio-assistenziali, accompagnando gli utenti nell’individuazione delle risposte più appropriate in base alle diverse necessità.

Commentando l’avvio della struttura, il sindaco Maria Monisteri Caschetto ha confermato che il presidio è operativo «nel rispetto del cronoprogramma annunciato dall’ASP 7 di Ragusa» e ha ricordato che resta garantita «la presenza del 118 per tutte le 24 ore, con medico a bordo».

L’attivazione del presidio rappresenta un ulteriore tassello nel rafforzamento della rete di assistenza sanitaria territoriale a servizio della comunità di Modica Alta, con una copertura continuativa e servizi destinati sia alle esigenze sanitarie di base sia all’orientamento dei cittadini verso le strutture competenti.