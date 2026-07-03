Una delegazione di 20 studenti e due insegnanti provenienti dalla Grecia ha preso parte a Ragusa a un incontro dedicato al cioccolato di Modica IGP, inserito nel programma Erasmus+ promosso dal Corfilac. L’iniziativa ha offerto ai partecipanti un approfondimento sulla storia e sulle tecniche di produzione dell’unico cioccolato europeo riconosciuto con l’Indicazione Geografica Protetta, nell’ambito di uno scambio formativo dedicato alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari.

Gli studenti appartengono all’Istituto lattiero-caseario di Ioannina, ELLINIKOS GEORGIKOS ORGANISMOS DIMITRA (ELGO DIMITRA), impegnato nel progetto di mobilità internazionale con il Corfilac. Pur essendo focalizzato principalmente sul settore lattiero-caseario, il programma ha previsto anche un momento dedicato a una delle produzioni simbolo del territorio ibleo.

L’incontro è stato curato da Giorgio Solarino, incaricato dal Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, che ha illustrato l’origine storica della lavorazione tradizionale e le caratteristiche che distinguono il prodotto modicano dal cioccolato convenzionale.

Nel corso della presentazione sono stati mostrati le fave di cacao, la pasta di cacao e il burro di cacao, spiegando le diverse fasi della trasformazione e il particolare processo produttivo che caratterizza il cioccolato di Modica. La lavorazione a bassa temperatura, infatti, consente di mantenere la tipica struttura granulosa, elemento distintivo del prodotto.

La ricostruzione storica è stata accompagnata da immagini dedicate all’antica lavorazione settecentesca sul tradizionale piano in pietra lavica, con riferimenti al lavoro svolto dal maestro cioccolatiere Salvatore Di Lorenzo presso il “Dammusu ro ciucculattaru”.

Al termine dell’incontro gli studenti hanno partecipato a una degustazione del cioccolato di Modica IGP, occasione che ha consentito di conoscere direttamente le caratteristiche sensoriali del prodotto. La visita si è conclusa anche con l’assaggio di CHO, liquore realizzato con cioccolato di Modica IGP prodotto da Sol Barocco.

Come ricordo dell’esperienza, ai partecipanti sono state consegnate alcune barrette di cioccolato di Modica IGP. Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP ha inoltre rivolto un ringraziamento al presidente del Corfilac Cinzia Caggia, a Margherita Caccamo e Saro Petriglieri per la collaborazione nell’organizzazione dell’iniziativa.