La Virtus Ragusa riparte da uno dei protagonisti dell’ultima stagione. Il club ha ufficializzato la permanenza di Agustin Fabi, che vestirà ancora la maglia biancazzurra nel prossimo campionato di Serie B Interregionale. La conferma dell’ala italo-argentina rappresenta il primo tassello nella costruzione del roster affidato a coach Recupido, che potrà contare su uno degli elementi più esperti della squadra.

Per la società si tratta di una scelta all’insegna della continuità. Arrivato a Ragusa la scorsa estate, Fabi ha avuto un ruolo centrale sia sul piano tecnico sia all’interno del gruppo, contribuendo con prestazioni costanti durante tutta la regular season.

Nel campionato appena concluso il giocatore, classe 1991, ha fatto registrare 13,9 punti di media in 28 partite, aggiungendo 4 rimbalzi e 3 assist a incontro. Tra i dati più significativi spicca il 52,8% nel tiro da tre punti, accompagnato da un utilizzo medio di circa 29 minuti a gara. Le sue migliori prove realizzative sono arrivate con 24 punti messi a referto sia nel derby contro Milazzo del 30 novembre sia nella trasferta di Bari del 25 gennaio.

La carriera di Fabi si è sviluppata principalmente tra Serie A2 e Serie B Nazionale. Dopo l’arrivo in Italia nel 2009 da General Roca, in Argentina, ha vestito le maglie di Treviso, Udine, Latina, Tortona, Ferrara, Casale Monferrato e Agrigento. Nel settore giovanile della Benetton Treviso ha conquistato anche lo Scudetto Under 19.

La conferma dell’italo-argentino offre alla Virtus un punto di riferimento in vista della nuova stagione. Oltre ai numeri, il suo contributo è stato riconosciuto per la capacità di gestire i momenti più delicati delle partite, mettendo a disposizione esperienza e leadership.

Commentando il rinnovo, Fabi ha spiegato: “Sono molto contento di poter proseguire la mia avventura alla Virtus per continuare il lavoro iniziato l’anno scorso e cercare di crescere ancora insieme. Ragusa merita una squadra combattiva, ed io e i miei compagni proveremo a rappresentare nel migliore dei modi la città e tutta la gente che ci segue, provando ad arrivare più in alto possibile.”

Con questa conferma prende quindi forma il primo passo della programmazione della Virtus Ragusa per il prossimo campionato, con l’obiettivo di mantenere una base solida sulla quale costruire il nuovo organico.