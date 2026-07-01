Momenti di apprensione nel pomeriggio sulla strada provinciale 25, all’ingresso di Marina di Ragusa, dove un furgone cassonato ha preso fuoco mentre era in marcia. L’incendio, secondo una prima ricostruzione, si è rapidamente propagato anche alla vegetazione presente ai margini della carreggiata, rendendo necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco per evitare un’ulteriore estensione delle fiamme.

L’episodio si è verificato in prossimità dell’incrocio per Santa Croce Camerina. Il conducente del mezzo, accortosi del rogo, è riuscito a fermarsi e a scendere tempestivamente dal veicolo, allertando immediatamente i soccorsi. Non si segnalano persone coinvolte.

Sul posto sono intervenute due squadre operative dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Ragusa e Santa Croce Camerina, impegnate sia nello spegnimento del veicolo sia nel contenimento dell’incendio che aveva già interessato la sterpaglia lungo la sede stradale.

Le fiamme si sono successivamente estese anche ad alcuni lotti adiacenti invasi dalla vegetazione, circostanza che ha richiesto un’azione coordinata per impedire che il fronte del fuoco si ampliasse ulteriormente. L’intervento ha consentito di circoscrivere il rogo e di mettere in sicurezza l’area.

Al momento le operazioni risultano in fase di bonifica, con i vigili del fuoco impegnati a eliminare eventuali focolai residui e a verificare che non sussistano rischi di una ripresa dell’incendio. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo del furgone.