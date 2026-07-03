La rassegna culturale Liolà 2026 prende il via oggi, venerdì 3 luglio, a Marina di Ragusa con un concerto dedicato alle colonne sonore, ai musical e ai grandi classici della musica italiana e internazionale. L’appuntamento inaugurale è fissato alle 21.30 nel Giardino delle Suore del Sacro Cuore, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Dopo un’anteprima dedicata alla presentazione del volume Bitume e a un confronto sul tema della memoria collettiva, la manifestazione apre ufficialmente il calendario estivo con una serata musicale affidata al quartetto Lyceum. L’evento si svolgerà nel Giardino delle Suore del Sacro Cuore, in via Augusta 4, uno degli spazi che ospiteranno gli appuntamenti della stagione.

Sul palco saliranno Alessia Pallavicino alla voce, Adriano Denaro al basso elettrico, Michela Bonavita alla viola e Gianluca Abbate al pianoforte. Il programma propone un percorso musicale che attraversa colonne sonore cinematografiche, musical e brani della tradizione italiana e internazionale, con arrangiamenti costruiti sull’incontro tra la voce solista e una formazione strumentale caratterizzata dalla presenza della viola accanto a pianoforte e basso elettrico.

L’iniziativa inaugura una nuova edizione di Liolà, rassegna che negli anni ha consolidato uno spazio dedicato a diversi linguaggi artistici e culturali. Il cartellone 2026 prevede infatti appuntamenti dedicati a musica, teatro, letteratura, cinema, storia e temi della contemporaneità, distribuiti nel corso delle prossime settimane.

La manifestazione è promossa dalla Pro Loco Mazzarelli con il contributo del Comune di Ragusa e il sostegno di sponsor privati. L’obiettivo della programmazione resta quello di offrire occasioni di approfondimento culturale e spettacolo rivolte sia ai residenti sia ai visitatori durante la stagione estiva.

Per il concerto inaugurale l’ingresso sarà gratuito, con accesso consentito fino al raggiungimento della capienza disponibile.

Liolà 2026 inaugura l’estate culturale a Marina di Ragusa

L’apertura della rassegna segna l’avvio di un calendario che accompagnerà l’estate iblea con appuntamenti multidisciplinari, confermando la continuità di una proposta culturale ormai consolidata sul territorio.