Modica – Una folla silenziosa e commossa oggi pomeriggio ha riempito la chiesa della Madonna delle Grazie a Modica per dare l’ultimo addio a Roberta Occhipinti, la soccorritrice e autista del 118 morta a 59 anni, mercoledì sera, in un tragico incidente stradale sulla strada che collega Marina di Ragusa a Santa Croce Camerina.

L’omelia funebre è stata un momento di profondo dolore e incredulità, soprattutto per i colleghi di Roberta, molti dei quali vestiti con la divisa del 118 hanno assistito in piedi attorno alla bara, rendendo omaggio a una donna che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri.

La sua scomparsa, avvenuta dopo la fine di un turno di lavoro, ha scosso l’intera comunità, che la ricorda non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua solarità e la sua disponibilità. La tragica fatalità che l’ha strappata alla vita lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuta.

La notizia della sua improvvisa morte ha scosso non solo la città di Modica ma anche i Comuni della provincia di Ragusa dove lei ha svolto il lavoro di soccorritrice del 118. Roberta vivrà per sempre nel cuore di molte persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla o lavorare con lei.