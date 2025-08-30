Modica – Modica e non solo si prepara a dare l’ultimo saluto a Roberta Occhipinti, la 59enne autista soccorritrice del 118 tragicamente scomparsa in un incidente stradale mercoledì sera. I funerali si svolgeranno oggi, sabato, alle ore 16:00, presso il Santuario Madonna delle Grazie.

L’incidente fatale è avvenuto sulla strada che collega Marina di Ragusa a Santa Croce camerina. Secondo le prime ricostruzioni, Roberta Occhipinti aveva appena concluso il suo turno di lavoro quando la sua auto si è scontrata con un altro veicolo. A bordo dell’altra vettura si trovava una famiglia tunisina: il padre e il figlio sono rimasti feriti, mentre la madre è rimasta illesa. Le circostanze esatte dell’impatto sono ancora al vaglio delle autorità.

La soccorritrice è stata subito trasportata in codice rosso all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei medici, le sue condizioni erano troppo gravi e la 59enne è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

La scomparsa di Roberta ha lasciato un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche tra i colleghi del 118, che la ricordano per la sua professionalità e la sua dedizione. Tutta la comunità si è stretta attorno ai suoi cari in questo momento di dolore. Tanti i messaggi postati sui social per ricordare Roberta, eccone alcuni.

“Roberta Occhipinti è morta – scrive Carlo – dopo aver terminato il suo turno di lavoro è una delle oltre 100 donne che muoiono in itinere ogni anno. Ma non appaiono in nessuna statistica se non di quella dell’osservatorio dì Bologna morti sul lavoro”.

“Roberta Occhipinti. Ancora un angelo in terra, – scrive Francesco – ancora una volta una nostra collega. Un abbraccio alla famiglia e un ricordo pieno di affetto per lei”.

“Tutta la PVT Modica – si legge in un post della PVT Modica Progetto Volley Team – partecipa al dolore per la prematura e tragica scomparsa di Roberta Occhipinti, sorella di Concetta, nostra storica dirigente. Ci stringiamo con profondo affetto intorno alla famiglia Garofalo-Occhipinti”.

In segno di riconoscenza, il presidente dell’Associazione Autisti Soccorritori Italiani, Stefano Casabianca, ha proposto al sindaco di Modica di intitolare un luogo pubblico a Roberta Occhipinti, affinché il suo nome resti per sempre legato alla città che ha servito con tanto cuore e passione.